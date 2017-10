I sjutra isključenja zbog radova i ugradnje brojila

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Objekti u kojima će biti ugrađivana brojila struju neće imati od osam do 18 sati.

Brojila će u Danilovgradu dobiti Pažići i Lalevići, a u Beranama Beranselo i Budimlja.

U Podgorici će, zbog radova, od devet do 13 sati bez struje biti dio Šušunje i Beglaci, a od devet do 17 sati i 30 minuta Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice.

Na području Cetinja, od devet do 16 sati struju neće imati ulice Pete proleterske, Bajova, Njegoševa i Vojvode Boža, a od deset do 14 sati Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

U Nikšiću će bez napajanja električnom energijom biti Ćemenca, od osam do 15 sati, a u Ulcinju će, od osam do 14 sati i 45 minuta, bez struje biti Kruče prema plaži Rakiti, Uvala Kruče i Kruče Hije. Na području Šavnika, od devet do 15 sati bez napajanja električnom energijom biće Duži, a od 11 do 16 sati Boan.

U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje biti Smolice, a od devet i 30 do 15 sati Vladoš, Lugovi, Crkvine i Oćiba. U Mojkovcu, od deset do 14 satii 30 minuta struju neće imati Dobrilovina.

Na području Bijelog Polja, od devet do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti Ivanje, Crnča, Radulići, Goduša, Godijevo, Sipanje, Ličine i Moravac.

U Pljevljima će bez napajanja električnom energijom od osam do 15 sati biti Nemanjina ulica, zgrada GM1, ulice Drvarska i 29. novembra, Vrulja, Mrzovići, Kneževići, Klađe i Ranč.

Od 13 do 16 sati struju neće imati Guke, Bogiševac, Dolovi, Gotovuša, Brvenica, Crljenice, Mataruge, Vrulja, Kozica, Raćevo, Obarde , kao i naselje oko Hrama, Deveta, Židovići, Krejino Vrelo, Brdo, Gagovića Imanje, Kupusište, Krstata Kasarna, Bolnica, Moćevac, Milet Bašta, Motel, Sportski centar Ada, zgrada Skupštine opštine i Pijaca.

U tom terminu bez napajanja ostaće i ulice Vuka Kneževića, IV Sandžačke, Nikole Pašića, dio ulice Kralja Petra, zatim ulice Lovćenska, Marka Miljanova, Ivana Milutinovića, Mila Peruničića, Durmitorska, Drvarska, Zlatiborska, Njegoševa, 29. novembra i Sutjeska.

U Plavu će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Kruševo. Na području Rožaja, od osam i 30 do 14 i 30, struju neće imati ulica 30. septembar. U Andrijevici, od osam i 30 do 14 i 30 bez struje će biti Gornje Luge i Božiće. U Beranama će u istom terminu bez struje biti Glavaca, Vuča i Kurikuće.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.