Sjutra kiša, do 23 stepena

U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, tokom dana mjestimično uglavnom slaba kiša. Jutarnja temperatura od sedam do 17, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u noćnim satima intenzivnije padavine, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, a u višim planinskim predjelima na sjeveru susnježica i snijeg.

Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima i na primorju povremeno pojačan, južnih smjerova, krajem dana sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju.