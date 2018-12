Sjutra kiša, pljuskovi, grmljavina

Prvog dana vikenda u Crnoj Gori će biti umjereno do potpuno oblačno, jutro uglavnom suvo, tokom dana povremeno kiša, pljuskovi, na jugu i grmljavina, u višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježica i snijeg.

U kasnim popodnevnim satima susnježica i snijeg očekuju se i u nižim predjelima na sjeveru. Krajem dana i tokom noći postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje.

Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan, u sjevernim predjelima i na primorju ponegdje i jak, u popodnevnim satima u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha -2 do 9, najviša dnevna 2 do 15 stepeni.

U Podgorici će sjutra biti pretežno oblačno, tokom dana povremeno kiša, pljuskovi, moguća i grmljavina. Krajem dana ili tokom noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnih smjerova, krajem dana i tokom noći sjeveroistočni, umjeren do jak.

Jutarnja temperatura vazduha oko sedam, najviša dnevna oko 9 stepeni.