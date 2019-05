U Crnoj Gori sjutra nas očekuje promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina.

Vjetar mjestimično i povremeno umjeren do pojačan, južni i istočni, tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha 8 do 18, najviša dnevna 14 do 24 stepena.