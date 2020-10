Sjutra oblačno, poslijepodne jaka kiša

U Crnoj Gori sjutra se očekuje umjereno do potpuno oblačno, prijepodne sa slabom do umjerenom, a poslijepodne i večernjim satima sa jakom kišom, ponegdje i grmljavinom. Mjestimično se očekuju umjerene do obilne padavine.

Vjetar umjeren do jak južni tokom noći u skretanju na sjeverni smjer. Jutarnja temperatura vazduha 4 do 18, najviša dnevna 12 do 22 stepena.

Podgorica: Tokom jutra naoblačenje, prijepodne malo kiše, a u drugom dijelu dana i u večernjim satima kišovito.

Vjetar povremeno umjeren do jak južni, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 19 stepeni.