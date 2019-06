U Crnoj Gori sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Više padavina u drugom dijelu dana i u sjevernim predjelima.

Na primorju dosta suvog vremena uz duže sunčane intervale.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u drugom dijelu dana i tokom noći umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 11 do 23, najviša dnevna 18 do 32 stepena.