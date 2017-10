Sjutra oblačno sa sunčanim intervalima

Sjutra će u Crnoj Gori biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 25 stepeni.

Ujutru na sjeveru po kotlinama magla, krajem dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare i jak, prvenstveno na sjeveru, južni i zapadni.

Jutarnja temperatura vazduha na sjeveru kretaće se od tri do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni.