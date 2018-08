Sjutra poslijepodne pljusak sa grmljavinom

U Crnoj Gori u srijedu će biti promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Više padavina očekuje se u drugom dijelu dana i u sjevernim predjelima, dok se na jugu očekuje više sunčanih perioda.

Dvaće uglavnom slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna 21 do 34 stepena.

U Podgorici sjutra će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalim, uglavnom, poslijepodne moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren jetar, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 22, najviša dnevna do 34 stepena.