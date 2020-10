U južnim i centralnim predjelima sjutra se očekuje pretežno sunčano, a tokom jutra ponegdje umjerena oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, prijepodne ponegdje sa slabom kišom.

Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha 3 do 17, najviša dnevna 8 do 24 stepena.

Podgorica: Ujutru malo do umjereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 23 stepena.