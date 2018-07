Sjutra promjenjivo i nestabilno

U Crnoj Gori prvi dan vikenda biće promjenljiv i nestabilan.

Tokom dana, na jugu sunčani periodi i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu i grmljavinu, a u kontinentalnim predjelima, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Na sjeveru tokom jutra, po kotlinama mjestimično magla ili povećana niska oblačnost.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar, krajem dana sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 22, najviša dnevna 20 do 33 stepena.

U Podgoricai promjenljivo, tokom dana sunčani intervali, ali i uslovi za kišu ili pljusak i grmljavinu.

Duvaće salab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha biće oko 22, najviša dnevna oko 32 stepena.