Sjutra promjenjivo oblačno, mjestimično kiša

U Crnoj Gori sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno, na jugu duži sunčani intervali, a poslijepodne u sjevernim, ponegdje i centralnim predjelima, mjestimično kiša.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 1 do 12, najviša dnevna 15 do 24 stepena.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Poslijepodne nešto više oblaka, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 24 stepena.