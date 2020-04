Sjutra promjenjivo oblačno, moguća kiša

U Crnoj Gori sjutra promjenljivo oblačno uz uslove za mjestimično slabu kišu, a u višim planinskim predjelima, na sjeveru, i slab snijeg i susnježica, prvenstveno u jutarnjim satima.

Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na jugoistoku na udare i jak, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 2 do 12, najviša dnevna 6 do 19 stepeni.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima moguća slaba kiša. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 19 stepeni.