Sjutra promjenljivo oblačno

U Crnoj Gori sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno, na jugu sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama moguća kratkotrajno magla ili sumaglica.

Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima i na primorju, povremeno umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 0 do 13, najviša dnevna 13 do 23 stepena.

Podgorica: Postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 10, najviša dnevna do 23 stepena.