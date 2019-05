Sjutra promjenljivo vrijeme, moguća kiša poslijepodne

U južnim i centralnim predjelima sjutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz uslove ponegdje za prolaznu kišu ili grmljavinu, prvenstveno tokom popodneva, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju.

Na sjeveru će biti promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno će padati kiša ili pljusak sa grmljavinom, naročito u drugom dijelu dana.

Duvaće vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 14, najviša dnevna 12 do 25 stepeni.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz mogućnost kratkotrajne kiše ili grmljavine. U glavnom gradu duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 12, najviša dnevna do 25 stepeni.