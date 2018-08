Sjutra sunčano, poslijepodne naoblačenje

U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno ili djelimično sunčano, a poslijepodne promjenljivo oblačno, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom, u planinskim predjelima.

Ujutru na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 10 do 22, najviša dnevna 21 do 34 stepena.

U Podgorici sjutra prijepodne dosta sunčanih perioda, a poslijepodne više oblaka, ali uglavnom bez kiše.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 34 stepena.