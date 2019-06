U Crnoj Gori sjutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo.

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla, a tokom popodneva ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 9 do 22, najviša dnevna 23 do 35 stepeni.