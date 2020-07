U Crnoj Gori sjutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama kratkotrajno moguća magla.

Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, na jugoistoku tokom jutra umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 9 do 25, najviša dnevna 26 do 38 stepeni.

Podgorica: Sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 22, najviša dnevna do 38 stepeni.