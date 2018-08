Sjutra sunčano i veoma toplo

U Crnoj Gori sjutra će biti sunčano i veoma toplo.

U drugom dijelu dana umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom, u planinskim predjelima. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla.

Duvaćr slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 10 do 24, najviša dnevna 23 do 36 stepeni.

U Podgorici sjutra pretežno sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, i malim izgledima za kišu ili grmljavinu.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 36 stepeni.