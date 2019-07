U Crnoj Gori sjutra nas oćekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama ponegdje magla, a u popodnevnim satima uz umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, od sredine dana sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha 12 do 22, najviša dnevna 25 do 38 stepeni.