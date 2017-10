Sjutra više gradova bez struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila biće bez struje od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Velje Polje, a u Beranama Budimlja.

U Podgorici će, zbog radova, od osam do 15 sati, bez struje biti Zagorak, a od 08.30 do 15 sati dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i ulica Trifuna Đukuća.

Na Cetinju če od devet do 15 sati bez struje biti naselje Stankova Gomila, dio Humaca, dio Bulevara Crnogorskih junaka i Pozduje.

Na području Kotora će, od devet do 11 sati, bez napajanja električnom energijom, biti dio potrošača u Risnu koji se napajaju sa trafostanice “Mala”.

U Ulcinju će bez struje biti potrošači iza Doma culture, od osam do 14.30 sati.

Na Žabljaku će, od devet do 15 sati, bez struje biti Ivan Do.

U Šavniku će bez napajanja električnom energijom, od devet do 15 sati, bit Kruševice.

U Kolašinu će bez struje, od devet i 30 do 15 sati, biti Lugovi i Crkvine, a od 09.30 do 14.30 sati Đuđevina, Bare, Petrova Ravan, Drijen, Sreteška Gora i Sela.

U Mojkovcu će, od 09.30 do 13.30 sati, bez struje biti Jakovići.

Na području opštine Bijelo Polje, od devet do 14. 30 sati, struju neće imati Kukulje i Vergaševići.

Bez struje će u Pljevljima, od osam do 17 sati biti Mataruge, Gačevića Dolina, Kneževići, Ljutići, Ćirovići, Klađe, Kleke, Vrulja, Podborova, Breza, Vlaovina, Kozica, Raćevo, Vukovo Brdo, Roganice i Obarde, od deset do 15 sati Odžak, Boščinovići, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Vlaovići, Potpeć, Njivice, Laz, Vilići, Alići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Lijeska, Bratosavina, Podkrajci, Maoče i Kordovina,a od osam do 15 sati ulica Ivana Milutinovića, Odžak i Čestin.

U Beranama će, od osam do 18 sati, bez napajanja električnom energijom biti Budimlja, Mašte i Goražde, a od osam i 30 do 14 i 30 Šekular.

Od osam i 30 do 15 sati bez struje će biti cjelokupno gradsko i seosko područje opštine Plav, kao i cjelokupno gradsko i seosko područje opštine Gusinje.

Na području Rožaja će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Grahovo i Plunci.

U Petnjici će, od osam i 30 do 14 i 30, bez napajanja električnom energijom biti Kalica, Radmance, Donja Vrbica i Poroče.

U Andrijevici. Od osam i 30 do 14 i 30, struju neće imati Slatina.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.