I sjutra višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana nova brojila biće bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Filendar, C. Šćepanovića, Poljice, Čaja, Grlić, Vostar i 9. decembra.

U Podgorici će zbog radova, od devet do 14 sati , bez struje biti zgrada u Ulici Vojislavljevića iza škole Oktoih.

Na Cetinju, u istom terminu, bez napajanja električnom energijom biće djelovi naselja Luke Ivaniševića, Bajove i Ulice Pavla Rovinskog, kao i djelovi Predgrađa, naselja Đura Petrovića i Ulice IV proleterske.

U Nikšiću, od osam do 15 sati, struju neće imati Kličevo i Kočani, a u Plužinama, od osam do 19 sati, Žeično i Gornje Polje.

U Baru će, od deset do 15 sati, bez napajanja električnom energijom biti potrošači koji se napajaju sa TS Čeluga 1, Čeluga 3 i Milanovići (Kips, Kaća, pošta Čeluga, pekara Montenegro i Rapex).

U Herceg Novom će, zbog radova, dolaziti do kratkotrajnih prekida u isporuci električne energije na području te Opštine – od 11 do 16 sati na području Tople, a od 12:30 do 16 sati na području Bijele.

U Kotoru, od deset do 13 sati, struju neće imati Risa i dio potrošača oko Sopota i Vitoglav, a od devet do 12 sati dio potrošača Dobrote na trećem putu i Daošine.

Na Žabljaku će, od devet do 15 sati, bez napajanja električnom energijom biti Pašina Voda.

U Šavniku, od 11:30 do 13:30, struju neće imati kompletno područje te Opštine, od 13:30 sati do 17 sati Boan, a od devet do 15 sati Kruševice.

U Kolašinu će, od 09:30 do 14:30, bez struje biti Bakovići, Radigojno, Trebaljevo i Sjerogošte, a od devet do 14:30 Bulje.

U Mojkovcu, od devet sati do 14:30 , bez napajanja električnom energijom biće Dobrilovina, a u Bijelom Polju, u istom terminu, Ivanje (Lazovići).

U Pljevljima, od 12:30 do 17 sati, struju neće imatio Odžak, Boščinovići, Katun, Potpeć, Njivice, Vodoplav, Crnobori, Gornje Selo, Vlavići, Njivice, Laz, Vilići, Alići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Lijeska, Bratosavina, Podkrajci, Korijen, Rasno, Kordovina i Maoče, a od osam do 15 sati Kalušići i Šumani.

U Rožajama, od deset časova do 12: 30, bez napajanaj električnom energijom biće potrošači sa dijela gradskog područja te Opštine (isključenja pojedinih djelova ne duže od 30 minuta).

Od 11:30 do 12 sati struju neće imati fabrika bivšeg Titeksa, Grahovo, Grahovača, Ćosovica, Hurije, Gornja i Donja Lovnica, Klanac, Honsiće, Bašča, Grižica i Lučice, a od 12 do 12:30 Servis (Carina i Tehnički pregled), fabrika Dekor, fabrika mašinskih djelova, potrošači koji se napajaju sa trafostanice Ibarmont, Žute Litice, M Petrol i fabrika Kristal-Ljekobilje.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.