I sjutra višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elekrodistributivnog sistema.

U Podgorici će, od 11 do 16 sati, bez struje biti Distributivni centar, od 13 do 21 ulica Viktora Igoa, od devet do 14 sati dio Doljana, a od osam do 16 sati manastir Vranjina.

Na Cetinju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati ulica Belvederska.

U Nikšiću će, od deset do 14 sati, bez struje biti Javljen, a od sedam do 18 sati Barni do.

Od devet do 13 sati u Herceg Novom će, bez struje ostati Šćepoševići, Lučići, Beci i Prijevor.

U Bijelom Polju će, bez napajanja elekričnom energijom od devet sati do 14 sati i 30 minuta biti Boljanina i Zminac.

U Kolašinu će, od deset do 14 sati, bez struje ostati Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Migalovica, Gornje i Donje Lipovo, Dulovine, Izlasci, Smrčje, Padež, Skrbuša, Mateševski Padež, Mateševo, Jabuka, Vranještica i Bare Kraljske, a od devet do 15 sati Cerovica, Jasenova, Liješnje, Ocka Gora, Međuriječje, Gornja Rovca, Mrtvo Duboko, Velje Duboko i Vlahovići.

Na području Berana će, od 11 i 30 do 16 sati, bez struje biti Rudnik uglja i potrošači Nacional i Ekspres bau, a od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta povremeno i Batuni.

U Šavniku će, od devet do 15 sati, bez struje biti biti Bijela, a na Žabljaku Vukodo.

Bez napajanja elekričnom energijom, u Pljevljima će, od osam do 15 sati, ostati Glisnica, Boljanići, Rađevići, Vis, Pliješ, Poblaće, Metaljka, Jezero, Rid, Kovač, Potkovač, Strahov Do, Bijeloševina, Puzići, Plakali, Prehari i Tikava.

U Rožajama će, od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta, povremeno bez struje ostajati Kalače, u Plavu Gornja Ržanica – ogranak za Petroviće, a u Petnjici Kalica.

Radovi će u slučaju loših vremenskih uslova biti odgođeni.