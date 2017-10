I sjutra višesatna isključenja zbog radova

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Velje Polje i Ćurilac, a u Beranama Budimlja. U Podgorici će, zbog radova na mreži, od O8.30 do 15 sati bez struje biti vrtić „Pčelica“ u Momišićima i naselje oko njega, a od devet do 15 sati Beri, Gornji Kokoti, dio Farmaka i Šteke.

U Danilovgradu će, od osam do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Podglavice, Kokotovac i Maljat. Na Cetinju će, od devet do 15 sati, bez struje biti naselje Stankova Gomila, dio Humaca, dio Bulevara crnogorskih junaka i Pozduje.

Na podruju Herceg Novog će, od devet do 12 sati, bez struje ostati naselja Sušćepan i Trebesin. U Kotoru, od devet do 11 sati, struju neće imati dio potrošača u okolini tunela. U Ulcinju će, od osam do 14:50, bez struje biti potrošači iza Doma kulture.

Bez struje će u Plužinama, od 12 do 16 sati, ostati Unač, Herceg strana, Repetitor Unač, Podmilogora, Trsa, Lice, Pišče, Boričje, Boričko brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Rošnica, Bezuje, Nedajno i Mala Crna Gora. U Šavniku će, od deset do 15 sati, bez struje ostati Previš.

Na području opštine Pljevlja će, od osam do 17 sati, bez struje biti Mataruge, Gačevića Dolina, Kneževići, Ljutići, Ćirovići, Klađe, Kleke,Vrulja, Podborova, Breza,Vlaovina, Kozica, Raćevo, Vukovo Brdo, Roganice i Obarde, a od osam do 15 sati Đurđevića Tara, Kosanica i Paćevina.

U Beranama će, od devet do 14:30 sati bez napajanja električnom energijom ostati Trešnjevo. U Rožajama, od devet do 14:30 sati, bez struje će biti Kalače Luke, od devet do deset sati Đuranovića Luke, a od 13 do 14 sati Bašča. U Petnjici će, od 08:30 do 14:30 sati bez struje biti Kalica, Radmance, Donja Vrbica i Poroče.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.