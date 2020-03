Skupština TO Tivat usvojila Program rada i Finansijski plan

Danas je održana sjednica Skupštine Turističke organizacije Tivat na kojoj se razmatrao Program rada i Finansijski plan za ovu godinu.

Predsjednik Skupštine TO Tivat Siniša Kusovac otvorio je sjednicu, nakon čega je direktorica TO Tivat Danica Banjević upoznala članove sa Programom rada, kao i Finansijskim planom TO Tivat za 2020. godinu. Članovi Skupštine razmotrili su sve stavke pomenutih planova sa posebnim akcentom na aktuelnu situaciju u svijetu uzrokovanu virusom COVID-19. Zaključak je da se prati situacija i eventualno razmotri korigovanje planova u narednom periodu. Nakon razmjene mišljenja i pozitivnih sugestija Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Tivat za 2020. godinu su usvojeni.

Ovoj sjednici je prisustvovao i predsjednik Izvršnog odbora TO Tivat Ivan Obradović koji je, shodno dnevnom redu u okviru tačke Razno, sve prisutne obavijestio o sprovedenom Javnom konkursu za izbor direktora Stručne službe TO Tivat i uredno pristigloj dokumentaciji kandidata. Shodno navedenom Danica Banjević je imenovana na mjesto direktorice Stručne službe TO Tivat u trajanju mandata od 4 godine.

Predsjednik Skupštine kao i direktorica Stručne službe TO Tivat zahvalili su se svim prisutnim članovima na odazivu i dali predlog da se međusobni sastanci češće održavaju u cilju što bolje organizacije i realizacije planiranih zajedničkih aktivnosti.