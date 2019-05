Službama fali 90 spasilaca i 47 vozila

Službama zaštite i spasavanja u Crnoj Gori fali 90 vatrogasaca i spasilaca, kao i 47 vozila neophodnih za njihov rad, pokazuje Izvještaj o stanju sistema zaštite i spasavanja u Crnoj Gori za prošlu godinu, piše Dan.

Kako se navodi u tom dokumentu, u formiranim službama je na kraju godine bilo 686 zaposlenih, od kojih 643 radi u operativnom dijelu, dok ih je u administraciji 43.

U službama zaštite i spasavanjau 2018. najviše zaposlenih bilo je s trećim i četvrtim nivoom obrazovanja, i to 547 pripadnika, s petim, šestim i sedmim 102, s osnovnom školom tri, dok je četvoro pripadnika sa stepenom obrazovanja magistra ili doktora nauka.

“Što se tiče starosne strukture, do 25 godina ima 26 pripadnika operativnog dijela službe zaštite i spasavanja, od 25 do 45 godina 333, od 45 do 55 godina 179, a preko 55 godina 67 spasilaca”, navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U tom resoru konstatuju da je opremanje svih subjekata zaštite i spasavanja uslov za izgradnju efikasnog i integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji će biti u stanju dugoročno da djeluje i u najvećoj mjeri odgovori na različite vrste hazarda, ipak konstatuju da na tom polju postoje nedostaci.

“Objekti u kojima su smještene službe zaštite i spasavanja u Podgorici, Baru, Ulcinju, Plužinama, Plavu, Herceg Novom, Cetinju, Bijelom Polju, Šavniku, Petnjici, Andrijevici, Žabljaku, Beranama i Mojkovcu u značajnoj mjeri ispunjavaju neophodne uslove za smještaj pripadnika i tehnike službi zaštite i spasavanja, za razliku od objekata službi zaštite i spasavanja u Rožajama, Kotoru, Danilovgradu, Budvi, Nikšiću, Pljevljima, Tivtu i Kolašinu, gdje to pitanje još uvijek nije adekvatno riješeno”, navode u MUP-u.

U opštinskim službama za zaštitu i spasavanje ima ukupno 228 vozila, od toga je tehnički ispravnih 139 vatrogasno-spasilačkih vozila, a ostalih tehnički ispravnih vozila ima 56. Ukupno su neispravna 33 vozila. Jedinica za gašenje požara iz vazduha raspolaže sa tri aviona za gašenje požara tipa AT-802/802A.

Sistem radio-veza koji se upotrebljava u sistemu zaštite i spasavanja ne zadovoljava kriterijume za funkcionisanje operativnih jedinica za zaštitu i spasavanje, te se kao jedan od prioriteta u narednom periodu nameće trajno rješavanje ovog pitanja konstatujuu ministarstvu. U Strukovnom sindikatu vatrogasaca Crne Gore nijesu iznenađeni podatkom da fali ljudstva i opreme i ističu da je taj problem posebno izražen na sjeveru države, dok se u Podgorici stvari u poslednje vrijeme popravljaju.

“U Podgorici smo napokon dobili i zaštitne uniforme, ali sjeverni region je dosta slabo opremljen. Na sjeveru fali ljudstva, imamo stalni problem u Andrijevici gdje je urađena sistematizacija za16 radnih mjesta od kojih je samo šest vatrogasaca, ostali su u administraciji da im se ne bi davale veće plate. Rožaje je kritično, u Bijelom Polju suu poslednje vrijeme stvari krenule nabolje jer je novi gradonačelnik shvatio da mu ta služba treba”, kaže predsjednik sindikata Predrag Milikić.