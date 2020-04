Student FPN-a iz Tuzi poslao poruku kolegama i koleginicama

Jedan od najboljih studenata Fakulteta političkih nauka Vilson Junčaj, koji dolazi iz najpogođenije opštine virusom COVID 19 – opštine Tuzi, poslao je poruku za sve svoje kolege.

Njegovo saopštenje prenosimo integralno:

Iako se sada nalazimo u jednoj situaciji koja je, hajdegerovski rečeno, totalno neočekivana, ne smijemo gubiti nadu za bolje sjutra jer nikad ne znate što vam život nosi. Iako smo donedavno bili posljednje uporište, virus koji je zahvatio cijeli svijet došao je i kod nas.

Do sada, jedan od gradova sa najvećim brojem zaraženih je upravo grad gdje ja živim. Kao što ste mogli vidjeti ovih dana, cijela opština Tuzi je u karantinu. Situacija je ozbiljna, ali moram pohvaliti odnos samih građana prema ovoj neponovljivoj situaciji, gdje po ličnim procjenama mogu slobodno reći da 99% građana poštuje sve mjere i naredbe izdate od strane Instituta za javno zdravlje.

Moramo znati da, čuvajući sebe, čuvamo druge od sebe, tako postajemo odgovorni prema sebi i drugima. Tako čuvamo naše zdravlje i zdravlje naših porodica.

Činjenica da je nastava na univerzitetu obustavljena do daljnjeg predstavlja pravo vrijeme za širok spektar stvari. Gledajte filmove, čitajte, radite sve ono što volite, a za šta do sada nijeste imali vremena. Kao čovjek koji je odrastao gledajući filmove Martina Skorsezea i Kventina Tarantina preporučujem vam da ove dane provedete gledajući filmove kao što su: The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, The Gentleman itd. Što se tiče knjiga, kao neko ko studira diplomatiju, moja preporuka su vam djela Henrija Kisindžera, gdje možete pronaći puno zanimljivih stvari.

Savjetovao bih studente da uče redovno i da prate sve aktuelnosti preko veb stranice našeg univerziteta. Ovaj virus nas je ujedinio i u ovoj situaciji niko nije sam, svi zavisimo jedni od drugih i svi mislimo jedni na druge. U ovome smo zajedno i zajedno ćemo izaći kao pobjednici! Čuvajte se i gledamo se na fakultetu.