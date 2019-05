Studenti zadovoljni odlukom Perović

Prorektorka za nastavu UCG-a Đurđica Perović kazala je da je sada moguće polagati ispite odmah nakon praznika Dana nezavisnosti Crne Gore tačnije 23. maja iako je to u suprotnosti sa onim što je ranije tvrdila, saopšteno je iz Studentske iicijative.

>>>Predlogom SPUCG nije ugrožen proces nastave<<<

“Uz pritisak studenata protestom, SPUCG i Prorektorka su radili čak i nedeljom i veoma brzo došli do kompromisa koji odgovara našem prvom zahtjevu tj. povlačenju zabrane ispitnih rokova koji po ranijim Prorektoričinim riječima nisu u skladu sa Akademskim kalendarom po kojem su ispiti mogući tek nakon 27. maja”, navode u saopštenju.

Takođe, kako dodaju, drago im je da je Prorektorica shvatila da je ovo bila kako ona kaže ,,bespotrebna situacija” i da do ovoga uopšte nije moralo doći.

“Žao nam je što je tu istu bespotrebnu situaciju svojim dopisom fakultetskim jedinicama ona prouzrokovala i time studente WAT programa uspaničila i lišila ih dva dana koja su mogli da iskoriste za polaganje ispita. Kako god, smatramo da su pritisak i najava protesta urodili plodom, ali mi i dalje čekamo odgovor na naš drugi zahtjev , čime bi se zakonski riješilo da se ova situacija više nikad ne ponovi”, navode u saopštenju.

Kako je prvi zahtjev ispunjen, iako nije jasno definisano na koji način će se to sprovesti, oni vjeruju da će UCG pronaći model da ispitivanja WAT studenata sprovede bez većih problema, kao što je i to do sada bio slučaj, za sada otkazujemo protest ispred Rektorata koji je bio najavljen za sjutra u 12 h.

“Studentima želimo sreću na ispitima, a mi ćemo i dalje pratiti razvoj situacije i nastaviti da pritiskom utičemo na UCG i SPUCG da omoguće poštovanje potreba studenata. Sledećeg puta SPUCG mora mnogo brže zauzeti svoj stav ne čekajući pritiske studenata, kako ne bismo gubili vrijeme koje je u ovakvim situacijama presudno. U slučaju da UCG ne sprovede obećano najavićemo novi protest i ostale modele djelovanja. Takođe smatramo da bi u zemljama gdje postoji kultura odgovornosti zbog ove situacija Prorektorka iz odgovornosti podnijela ostavku”, poručuju na kraju.