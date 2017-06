Suvi putevi i dobra vidljivost

U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima i uz dobru vidljivost, saopštili su iz Auto-moto saveza.

Na magistralnom putu M-2, dionica Podgorica – Kolašin, na mostu Meljestak, saobraćaj se obavlja naizmjenično i regulisan je semaforskom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-2.3 Cetinje – Budva, na lokalitetima kružni tok Cetinje – treća traka Obzovica i Brajići – Lapčici saobraća se bez obustava uz poštovanje postavljene signalizacije.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-6, na dionici Ilino brdo – Vilusi, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežešnik auto puta Bar – Boljare na prvoj sekciji Smokovac – Uvač – Mateševo saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila ne duže od 15 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 i od 14 do 16 sati.

Na dionici auto puta Bar – Boljare na regionalnom putu R-19 dionica Bioče – Klopot, saobraćaj će zbog miniranja biti obustavljen za sva u trajanju ne dužem od 30 minuta u terminu od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Na regionalnom putu, dionica Cetinje – Njeguši promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a totalne obustave za sve vrste vozila su izuzev nedjeljom od osam do deset i od 14 do 16 sati.

Zbog sanacije klizišta Besnik i sanacije zida i kosine na lokalitetu Zeleni na magistralnom putu M-2, dionica Rožaje – Špiljani, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina – Mojkovac u mjestima Lepenac i Stevanovac promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu Šćepan Polje – Plužine – Nikšić – Danilovgrad, režim saobraćaja će zbog asfaltiranja biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog farbanja tunela Vrmac, na magistralnom putu M-2 Kotor – Krtolska raskrsnica, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od 23 do šest sati.