Svaka pomoć za 140 pasa u azilu je dobrodošla

Danijela Vuksanović iz NVO Rikijevo carstvo, koja vodi prihvatilište za napuštene životinje na svom imanju, kaže da i pred obećanja koje je prije izbora dobila iz Opštine Kolašin, da će joj pomoći oko brige za 140 pasa koje zajedno sa suprugom drži na svom imanju, do sada nije mnogo učinjeno.

Briga o psima traži i velika ulaganja, pa je Vuksanović zatražila pomoć opštine i dobila obećanja da će joj pomoći. Ona nam je rekla da joj je Opština do sada uplatila ukupno 1.500 eura namijenjenih za životinje, ali da konkretnog dogovora nema i da te uplate nijesu mjesečnog karaktera, već su sporadične.

“Prije samih izbora čelnici kolašinske opštine obećali su da će učestvovati u ovome što ja radim i da će se zainteresovati i odraditi ono što je do njih. Međutim, i dalje nema većih pomaka. Zahvalna sam za novac koji su mi uplatili, ali to nije dovoljno i ovako ne možemo da funkcionišemo. Opština će morati da mi kaže da neće uplaćivati novac za prihvatilište jer ispada da je to neka milostinja od njih, ili će mjesečno učestvovati sredstvima za kupovinu hrane za pse. Tako da mi moramo znati na čemu smo”, kazala je ona.

Uprkos višednevnim pokušajima Dnevnih novina da saznaju šta će iz opštine Kolašin preduzeti da pomognu jedinom azilu u gradu na Tari, do danas odgovore nijesu dobili.

Vuksanović je takođe u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja predala zahtjev za upotrebnu dozvolu, kako bi prihvatilište bilo registrovano.

“Predala sam zahtjev Ministarstvu poljoprivrede za upotrebnu dozvolu, veterinarska inspekcija već je obišla prihvatilište i uslovi su zadovoljajući s obzirom na projekat koji smo prošli prethodne godine. Urađeno je sve što je trebalo i sada smo predali zahtjev za novi projekat da bismo ispunili uslove za registraciju”, objasnila je Vuksanović.

Prema riječima naše sagovornice, za mandata prethodne vlasti postojao je dogovor koji je opština potpisala sa azilom u Beranama, koji je podrazumijevao novčanu nadoknadu od 120 eura beranskim šinterima da uhvate psa, odnosno 100 eura za mjesečni boravak životinje u azilu u Beranama.

Iako su Vuksanovići NVO “Rikijevo carstvo” osnovali sa zadatkom zaštite pasa i praćenja rada azila, usljed činjenice da opština nije osnovala azil, oni su sami napravili prihvatilište za napuštene životinje.

„Nijesmo zaduženi da spasavamo kučiće i mačiće, za to je zadužena opština i to je njihova obaveza. Takođe im je obaveza da naprave azil, a time bi se onda moji troškovi smanjili. Sve smo od sopstvenog novca suprug i ja napravili, na našem imanju, a neka imanja smo i prodali, da bismo životinjama obezbijedili sve što je potrebno. Svakodneno su nam zaduženja velika, dugujemo 200 eura mimo hrane, a za hranu da i ne govorim. Psi moraju svaki dan da jedu. Mi nemamo ni volontere već sve sami radimo, a eto opština je mogla kod

nas i nekog da zaposli, i to bi bila dobra reklama i za njih. Zato se nadam da bismo trebali da dođemo do nekog zajedničkog rješenja”, kazala je Vuksanović i dodala da ni prethodna vlast koja je imala dogovor sa opštinom Berane o preuzimanju pasa lutalica iz Kolašina i odvođenju u njihov azil nije vodila dokumentaciju o tome.

Kako tvrdi, često se pribjegavalo trovanju i ubijanju pasa, a i sada se puca na pse, dok počinioci još nijesu pronađeni. Mnogo novca je, kako kaže, takođe otišlo na prijave sugrađana koje su psi lutalice napali. Z.B.