Sve je zaludu kad puta nema….

Seoski putevi i putevi prema katunima u kolašinskoj opštini, kao i većina na sjeveru Crne Gore kojima će stočari uskoro krenuti prema planinama, i ove godine su u lošem stanju. U opštini skoro da ništa nije odvojeno za saniranje najkritičnijih mjesta na tim dionicama, a poražavajuće je što ni ulaz u Kolašin nije u boljem stanju od seoskih puteva, pišu Dnevne novine.

Na području kolašinske opštine je oko 287 lokalnih i oko 240 nekategorisanih puteva, a svega 68,7 kilometara seoskih saobraćajnica je asfaltirano. Na većini tih puteva su česta klizišta, bujice nekad ponesu i po nekoliko stotina metara makadama. Za putnu mrežu budžetom za ovu godinu opredijeljeno je 35.000 eura, no u to spadaju svi putevi, gradski, prigradski, seoski…

Samim tim, potpuna je nepoznanica koliko je novca opredijeljeno za seoska područja.

Mještani mnogobrojnih sela tvrde da su godinama navikli da nemaju šta da očekuju i da moraju da se naviknu na takvu situaciju. Kažu i to da su iz prethodne vlasti bar nešto radili, a ovi sadašnji (SDP, DF, SNP, Demokrate, Demos) – ama baš ništa. Čak, neki od seljana vjeruju da će se do mnogih sela dolaziti samo na konjima, baš kao što je nekad bilo.

Mještani sela Gornja Ljuta tvrde da im se ni opština, a ni država ne “obrću”.

Prema priči mještanina tog sela Dragomira Bukilića, nekad je u njihovom kraju vrvilo od ljudi, a imali su i školu, ljudi su se bavili poljoprivredom i stočarstvom, prodavali sir i ostale domaće proizvode, a sada zbog neadekvatnog puta selo je spalo na četiri domaćinstva.

“Glavni problem je put. General Danilo Jauković je šezdesetih godina napravio ovaj put. Od tada niko više nije lopatu zemlje tu bacio. Takođe nam je ovaj most prema Ljutoj general Jauković napravio. I upravo je taj most priključak za naše selo. Iz prethodne vlasti nam je Darko Brajušković i nešto pomagao, a iz ove niko”, kazao je Bukilić.

Njegov komšija Željko Bjelić je ovdje sagradio kuću, kaže da ima najbolji i najljepši voćnjak u selu, no – “zaludu kad puta nema”.

On tvrdi da su se još u septembru obraćali predsjednici Kolašina, no kako su DN kazali, opština nema sredstava da bilo šta učini.

Ništa bolja situacija nije ni u rovačkim selima. Oni kažu da “zaludu su sakupljali pare za put”.

Iz prethodne vlasti tvrde da im nije jasno koliko je novca opredijeljeno za seoske puteve jer je kapitalnim budžetom opredijeljeno 130.000 eura, od čega 56.000 za kabinet predsjednice opštine gdje je troje zaposlenih, a 35.000 za ukupnu infrastrukturu.

“Ne može se tačno utvrditi koliko je određeno za seoska područja jer se to nigdje ne prikazuje, već samo 35.000 kao suma novca za ukupnu infrastrukturu, odnosno za sve puteve, gradske, prigradske, seoske i nekategorizovane puteve. U jednoj stavci takođe piše da je četiri hiljade eura određeno za uređenje gradskih plaža. No, nikome nije jasno gdje je to mjesto pošto gradskih plaža odavno nema…jedino ako nije ‘Radojičin vir’, kao nekadašnja najveća plaža, a koji se nalazi ispod kuće Željke Vuksanović”, kazao je izvor DN iz prethodne vlasti.