Turistička valorizacija prostora bivše kasarne na Žabljaku daće novi podsticaj

Ministar odbrane, Predrag Bošković obišao je danas na Žabljaku, u pratnji predsjednika Opštine Žabljak Veselina Vukićevića i svojih saradnika, radove na demontiranju i uklanjanju objekata bivše kasarne „Radoje Rakić Brko“, koje izvodi Inžinjerijska četa Vojske Crne Gore.

Bošković je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova koji su počeli prije dvadesetak dana, a čije će okončanje omogućiti novu etapu u razvoju i valorizaciji izuzetnog prostora od oko 20 hiljada kvadrata u samom srcu crnogorske zimske turističe prijestonice.

Bošković je podsjetio da je riječ o objektima koji su bili u veoma ruševnom stanju, zbog čega su predstavljali i opasnost za građane.

„Ovim radovima, koji predstavljaju dio redovnih aktivnosti Inžinjerijske čete, oslobodiće se jedan izuzetni teren, koji će biti valorizovan sa aspekta budućih turističkih potencijala. To je značajno ne samo za Žabljak, već za cijelu Crnu Goru“, kazao je ministar. On je istakao da je želja i namjera Ministarstva odbrane da se teren raščisti prije početka prave zime, o čemu govori i to da pripadnici Čete rade i u veoma lošim vremenskim uslovima, kakvi su danas bili na Žabljaku.

„Želimo da omogućimo da ovaj izuzetan prostor već od naredne godine uđe u Plan privatizacije i bude ponuđen nekom od domaćih ili stranih investitora kao teren od izuzetnog potencijala“.

On je dodao da je riječ o pravom dragulju, jednom od najboljih dijelova grada, u samom centru, a izolovanom gustom borovom šumom.

Vukićević je izrazio veliko zadovoljstvo saradnjom sa Vojskom Crne Gore, ističući da će buduća turistička valorizacija prostora bivše vojne kasarne dati novi podsticaj razvoju grada.

