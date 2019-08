Tužilac i direktorica bolnice dobili stanove

Biši državni tužilac Miloš Šoškić i direktorica Specijalne bolnice za plućne bolesti “Dr Jovan Bulajić” u Brezoviku Gordana Reljić stekli su pravo kupovine stana po povlašćenim uslovima od Vlade Crne Gore. Stanovi koje su dobili Šoškić i Reljićeva nalaze se u podgoričkom naselju City kvart.

Reljićeva je odlukom vladine Komisije za stambene potrebe dobila stan od 78 kvadrata. Prema dostupnim podacima, ovo je prva nekretnina upisana na ime Reljićeve. Reljićeva je u izjavi za Dan potvrdila da je dobila stan.

“Dobila sam taj stan nakon 36 godina časnog i poštenog rada”, kazala je Reljićeva.

Tužilac Šoškić dobio je stan od 75 metara kvadratnih i, prema podacima koje je prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), to je njegova prva nekretnina. Šoškić je tu nekretninu prijavio ASK početkom juna, uz preciziranje da ju je dobio “odlukom državnog organa”. Stanove koje su Reljićeva i Šoškić dobili nalazi se u zgradi u kojoj je više javnih funkcionera dobilo stanove od Vlade, u posljednjoj podjeli stanova i stambenih kredita no povlašćenim uslovima.

Kako je Dan ranije ekskluzivno objavio, stanove su dobili ministri prosvjete i socijalnog staranja Damir Šehović i Kemal Purišić, predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković, poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Sanja Pavićević, bivši predsjednik Opštine Mojkovac, aktuelni sekretar u Vladi Dejan Medojević, te ambasador Crne Gore u Indiji Zoran Janković.

<<<Premijer spreman da objavi imena funkcionera koji su dobili stanove pod povoljnim uslovima<<<

Funkcioneri su pravo otkupa nekretnina po povlašćenim uslovima stekli po značajno nižoj cijeni od tržišne, na su stanove plaćali od 6.010 do 24.290 eura.