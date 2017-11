U BP će graditi tri vrtića, bazen, obnoviti sve osnovne škole

Od 2017. do 2021. godine opština Bijelo Polje će realizovati 121 projekat ukupne vrijednosti 103.000.000 eura od kojih će 15.400.000 eura obezbijediti lokalna uprava. Preostala sredstva biće obezbijeđena iz budžeta Crne Gore 49.200.000, kredita 28.500.000, od privatnih investitora 6.400.000, donaciji a2.600.000 i Fondova EU 900.000 eura. To je predviđeno petogodišnjim strateškim planom razvoja opštine koji je juče usvojen na sjednici Skupštine opštine sa 25 glasova za i tri uzdržana.

Prioriteti

Potpredsjednica opštine Nemša Omerhodžić kazala je da su prioritetni projekti: Bjelasica, Đalovića pećina, sa infrastrukturom koja obezbjeđuje razvoj ljetnjeg i zimskog planinskog turizma i poljoprivrede koja podstiče razvoj turizma od ukupne vrijednosti 32.000.000 eura.

“Radićemo i na stvaranju uslova za razvoj industrije i usluga realizacijom pet projekata od 2.400.000 eura od kojih su najvažniji opremanje biznis zona, rekonstrukcija autobuske stanice u Nedakusima i fasadno zatvaranje gradske tržnice”, kazala je Omerhodžić.

Za unapređenje socijalne zaštite i zaštite životne sredine predviđeno je 26.700.000 eura od kojih su najvažniji izgradnja kolektora i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Za poboljšanje vaspitnoobrazovnog sistema biće utrošeno 9.800.000 eura i to za izgradnju vrtića na Zaimovića livadama, Rasovu i Ravnoj Rijeci, nove školske zgrade OŠ ,,Dušan Korać“ i rekonstrukciju skoro svih objekata osnovnih škola.

Za kulturne manifestacije i nedostajuće sportsko-kulturne infrastrukture u gradu i na selu predviđeno je ukupno 6.900.000 od kojih su najvažniji rekonstrukcija Zavičajnog muzeja, izgradnja sportskog rekreativnog centra Otoka, bazena za plivanje i sportskih terena na seoskom području. Za unapređenje kvaliteta elektrosnabdijevanja planirano je 4.900.000 eura, a za vodovodnu mrežu 7.000.000 eura. U strateškom planu navedeno je da će biti afaltirano oko 100 kilometara seoskih puteva, izgrađeno 36 autobuskih stajališta od Dobrakova do Slijepča mosta, zatim izgradnja stambenih objekata za izmještanje romskog naselja sa putnog pojasa u Rakonjama.

Rasprava

Šef poslaničkog kluba SDP Tufik Bojadžić ocijenio je da je plan razvoja opštine preambiciozan u odnosu na mogućnosti budžeta, te da je nedovoljan za potrebe građana. Ukazao je ukazao da je u Bijelom Polju nastavljen trend odliva stanovništva, ističući da se svake godine iz tog grada odseli 500 ljudi.

O migracijama je govorio i predstavnik NVO „Multimedia” Zeljko Đukić.

“Sve više ljudi odlučuje da ode iz Bijelog Polja jer nema posla ili su kod privatnika nedovoljno plaćeni. Prosječna plata iznosi od 180 do 250 eura. Da li može mladi čovjek sa tom platom da preživi, naravno da ne. Što znači da bi možda trebali da se bavimo subvencioniranjem privrednih subjekata da povećaju plata”, kazao je Đukić.

Kako je istakao, zabrinjava ga najava da će Njemačka uskoro liberalizovati vizni režim i pravo rada za naše državaljane.

“To će najviše da pogodi gradove na sjeveru”, kazao je Đukić.

Odbornik SNP-a Zoran Bošković ukazao je da u radnoj grupi koja je izrađivala strateški plan trebalo da se nađu i predstavnici opozicije.

“Ako smo opozicija vlasti, nijesmo Bijelom Polju, mi se svakako zalažemo za napredak uslova života građana u Bijelom Polju”, kazao je Bošković izrazivši sumnju da će biti realizovani svi projekti navedeni u planu.

Prethodni strateški plan realizovan 53 odsto

Prethodni petogodišnji investicioni plan iznosio je 149.000.000 eura. Ocijenivši da je bio veoma ambiciozan, Nemša Omerhodžić kazala je da je od 292 planirana projekta realizovano je 75, a u toku je realizacija još 23.

“Za realizovane projekte i projekte čija je realizacija u toku uloženo je 118.900.000 eura. Između ostalih to su: završetak obilaznice, rekonstrukcija puta Slijepač most -Kovren, most na Limu, rekonstrukcija gradskih ulica Lenke Jurišević, Mojkovačka, Ulica Šukrije Međedovića, Radomira Medojevića, pružni kolosjek kroz Bijelo Polje, izgrađena su dva vrtića, rekonstruisana zgrada gimnazije, završen Doma zdravlja, rekonstruisana gradska bolnica i izgrađena gradska kotlarnice, rekonstruisano nekoliko odjeljena Opšte bolnice, izgradnja Grupne kuće za djecu sa smetnjama u razvoju, zgrada Crvenog krsta, rekonstruisana gradska tržnica, izgrađen parking servis, stambene zgrade od 140 stanova u Nikoljcu, stambene zgrade za korisnike socijalnog staranja na Ribarevinama, sportski teren i brojni infrastrukturni objekti iz oblasti putne, elektro i vodovodne mreže. Izgrađena je fabrika suhomesnatih proizvoda, fabrika peleta, zatim mini hidroelektrana, rekonstruisana fabrika ,,Lenka“, mljekara i farma krava u Vraneškoj dolini, rekonstruisani objekti današnjeg tržnog centra ,,Forum“, izgrađen hotel ,,Franca“”, nabrojala je Omerhodžić.

Kazala je da je u prošlom periodu izvršeno 55,3 odsto investicija.

“I pored toga što prethodni strateški plan nije u potpunosti izvršen, ipak se može reći da je kvalitetom ulaganja povećan stepen razvijenosti opštine sa 38 na 53 procenta”, navela je Omerhodžić.