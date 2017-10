U BP završena arheološka istraživanja: Pronašli 32 grobna mjesta

Ekipa arheologa Polimskog muzeja iz Berana završila je arheološko istraživanje u dijelu Ulice 3. januara u centru Bijelog Polja, u zahvatu kanala za atmosfersku kanalizaciju, pišu Dnevne novine.

Arheolog Predrag Lutovac kazao je za Dnevne novine da su tokom istraživanja na tom potezu pronašli 32 grobna mjesta, koja pripadaju pripadnicima islamske konfesije.

Podsjećajući da je nekada u blizini te lokacije postojala Hadži-Danušina džamija sa okolnim mezarjem, koji su uništeni tokom savezničkog bombardovanja Bijelog Polja 19. novembra 1944. godine, Lutovac je istakao da su u konkretnom slučaju tokom pronalaska ostataka skeleta, postupali po načelima struke i nauke.

“Posmrtni ostaci, kojih je bilo ženskih, muških i dječjih, shodno ranijem dogovoru, predati su lokalnom odboru Islamske zajednice kako bi na tradicionalan način bili sahranjeni na predviđenom mjestu kod gasulhane”, kazao je Lutovac.

O obavljenom arheološkom istraživanju na predmetnoj lokaciji, sačinjen je zvaničan izvještaj koji će biti upućen Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

“Nakon našeg obavljenog posla, stekli su se uslovi da se nastave započeti radovi, odnosno postavljanje cijevi za atmosfersku kanalizaciju, kako bi se taj dio posla priveo kraju”, kazao je Lutovac.

Predstavnik firme “Unipred”, koja vrši rekonstrukciju gradskog trga Dragoljub Vasić kazao je DN da je druga faza ušla u završnu fazu.

“Trenutno smo angažovani na doprojektu te faze koja se sastoji u tome da se granitnim pločama presvuče površina od 400 kvadrata. Radi se o dionici trga na potezu od stepeništa koje vodi prema Nikoljačkom mostu do parka pjesnika, što je u stvari nastavak na prethodno popločanu površinu. Na novom potezu treba da se uradi i atmosferska kanalizacija, kako bi se popločavanje u potpunosti zaokružilo”, kazao je Vasić.

On je naveo da uskoro treba da počne i treća faza rekonstrukcije gradskog trga, od hotela “Bijela rada” do centra “Forum” i

raskrsnice sa semaforima.

“Taj posao smo dobili na osnovu raspisanog konkursa. Granitnim pločama treba da se prekrije površina od 2.100 kvadrata. Očekujemo da se taj posao brže odvija, jer na tom potezu samo u jednom dijelu treba uraditi atmosfersku kanalizaciju”, istakao je Vasić.

Prema njegovim riječima, kompletan posao biće završen do sredine novembra.