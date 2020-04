U Crnu Goru stiglo još sedam tona zaštitne opreme

Sedam tona zaštitne medicinske opreme upravo je dopremljeno u Crnu Goru, transportom koji je kroz mehanizam NATO-a obezbijedila i platila Holandija, saopštili su iz Vlade, ističući da su stigle i preostale dvije tone kupljene i donirane opreme iz Kine.

“Značaj savezništva i solidarnosti pokazuje se kada je to najvažnije”, objavili su iz Vlade na Twitter-u, zahvaljujući saveznici na pomoći.

Dodaju da su stigle i preostale dvije tone opreme koju je kupila Vlada Crne Gore, donacije kineskih kompanija i pojedinaca koje je prikupila Ambasada Crne Gore u Pekingu i dio opreme kupljene preko UNDP-a iz tri miliona eura hitne pomoći koje je Evropska unija donirala Crnoj Gori.

“Hvala donatorima iz Kine, Delegaciji EU u Crnoj Gori i kancelariji UN”, naveli su u Vladi.

Kontingent sadrži 726.000 maski, 460.000 rukavica, 2.800 odijela, 1.800 naočara, 5.000 COVID-19 testova, 450 termometara i 20 vizira.

Glad NL can support our NATO ally Montenegro 🇲🇪 fighting #Covid_19 with shipping vital personal protective equipment from China. #WeAreNATO https://t.co/HZ7C3t0bZi

— Dutch Ministry of Foreign Affairs 🇳🇱 (@DutchMFA) April 22, 2020