U Emiratima svi poštuju mjere i nema panike zbog koronavirusa

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), kada je riječ o korona virusu, epidemiološka situacija je povoljna (1.799 oboljelih, od kojih je prema posljednjim podacima, preminulo 10 osoba), a među stanovništvom nema panike, kaže za Dnevne novine Rejhan Nišić koji se trenutno nalazi u ovoj zemlji gdje radi kao profesor matematike.

Kako ističe, život se odvija manje-više normalno, iako vlasti u Emiratima svakdnevno pooštravaju mjere.

“Trenutna situacija u Emiratima se može posmatrati sa dva aspekta. Mi, kao građani smo poprilično opušteni, svjesni situacije ali među ljudima nema nepotrebne panike, histerične nabavke hrane i medicinskih suplemenata, već se sve odvija maje-više normalno. S druge strane, vlasti u Emiratima uvode nove mjere svakodnevno koje pooštravaju kretanje. Može se slobodno reći da u odnosu na broj stavnika, Emirati imaju poprilično nizak stepen zaraženih ovim virusom”, kazao je Nišić.

Za razliku od nekih velikih evropskih sila, koje su nažalost poklekle u ovoj situaciji, on smatra da su Emirati novi virus dočekali poprilično spremno.

“Marketi su odlično snabdjeveni, kako hranom tako i svim sredstvima za dezinfekciju, ali ono što je najvažnije, jeste da građani u potpunosti slušaju svaku preporuku i mjeru koju dobijemo od države”, navodi Nišić.

Prema njegovim riječima, ljudi uglavnom poštuju pravila, skoro bez izuzetka.

“Ali su zato i kazne za one koji prekrše pravila kretanja poprilično visoke. Ono što sam vidio samo u ovoj državi je da su nadležni koristili dronove da dezinfikuju sve otvorene površine, dok su svi radari, ranije korišćeni za mjerenje brzine, sad isprogramirani da snime kretanje bilo kog vozila u periodu kada je kretanje u potpunosti zabranjeno”, kaže Nišić.

Ističe da Emirati imaju najveći broj testiranih po broju stanovnika.

“Na osnovu onoga što sam vidio do sada, mogu slobodno da kažem da imam sreće što sam u ovoj situaciji upravo u Emiratima. Statistika kaže da je u Emiratima najveći broj testiranih lica po broju stanovnika. Do sada je testirano preko 220.000 ljudi, od kojih je svega 0.003 odsto pozitivno na virus. Što se tiče zdravstvene sigurnosti, liječenje od virusa je pokriveno obaveznim zdravstvenim osiguranjem, mada su vlasti naglasile da je liječenje pokriveno i za one koji nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem. Povratak kući se odlaže do daljnjeg, prvobitno zbog posla, jer se kod nas nastava odvija posredstvom interneta već više od mjesec dana, ali i zbog toga što su svi letovi ka Balkanu obustavljeni do daljnjeg”, kaže Nišić.

Kada je riječ o porodici koja u ovom trenutku nije sa njim, Nišić navodi da se tu zapravo javlja briga i strepnja zbog brzine širenja broja zaraženih kod nas.

“Konstantno smo u kontaktu, bodrimo jedni druge i vjerujemo da će sve ovo uskoro proći i da ćemo se svi vrlo brzo vratiti našim svakodnevnim aktivnostima. Ali ovog puta ćemo sve te male sitnice koj e čine naš svakodnevni život mnogo više cijeniti, jer smo sada konačno shvatili njihov značaj”, poručuje Nišić