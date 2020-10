U Nikšiću i Beranama onlajn nastava

Sistem semafora, koji je za potrebe Ministarstva prosvjete izradio Institut za javno zdravlje, a na osnovu koga će taj resor sa upravama škola odlučivati o načinu radu škola po opštinama, biće u primjeni od naredne nedjelje, nakon što IJZ objavi najnoviji presjek stanja za vikend. Iz Uprave za inspekcijske poslove navode da poštovanje mjera nošenje maski i držanje distance u 200 školama kontrolišu zdravstveno-sanitarni inspektori, a pomažu im Prosvjetna inspekcija i Inspekcija za sport. Na terenu je svakog dana 28 inspektora.

Zdravstveno-sanitarni inspektor Višnja Orban kazala ja za Dan da je svaki dan različit broj inspektora uključen u kontrole, jer se obavljaju i drugi poslovi.

“Važno je da Sanitarna inspekcija, Prosvjetna inspekcija i Inspekcija za sport svaki dan kontrolišu škole u svim gradovima Crne Gore. Zasad se preporuke poštuju. Nadzor će se nastaviti i u sljedećem periodu”, kazala je Orban.

Iz Ministarstva prosvjete su saopštili da sistem semafora podrazumijeva procjenu epidemiološke situacije po svakoj opštini ponaosob, koja će se izražavati bojama, pa će se u opštinama koje eventualno budu u „crvenom“ škole privremeno zatvoriti, a u onima koje budu u „zelenom“, mjere će se privremeno relaksirati.

Pojašnjavaju da to znači da će država imati potpuno jasan i na podacima zasnovan sistem rada škola, koji će javnost moći da prati.

Prema aktuelnim podacima Instituta, u škole neće ići đaci iz Nikšića, gdje su zaražene 1.253 osobe na 100.000 stanovnika, i Berana, sa 800 zaraženih na 100.000 stanovnika, a moguće i Rožaja.

“Sistem semafora, koji je za obrazovni sistem izradio Institut, podrazumijeva, između ostalog, da se u „crvenim“ opštinama, gdje vrijednost 14-dnevne kumulativne incidencije bude preko 800/100.000, škole prelaze na onlajn način rada. Te škole mogu se otvoriti najranije za dvije nedjelje, ukoliko parametri budu poboljšani. Sa druge strane, u „zelenim” opštinama, u kojima kumulativna incidencija bude ispod 5/100.000, biće relaksirane mjere, poput izlazaka đaka na odmor, a velika je mogućnost i relaksiranja odredbi o nošenju maski”, saopštili su iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog resora su pojasnili da će se praktična nastava stručnih škola sprovoditi nezavisno od sistema semafora, zbog specifičnosti stručnih škola i nemogućnosti da se praksa, kao suština stručnog obrazovanja, vrši onlajn.

“Naravno, praksa će se sprovoditi samo ukoliko škola i poslodavac kod kojeg se praksa obavlja mogu da ispune sve epidemiološke mjere i zahtjeve. Na kraju, Institut za javno zdravlje će periodično razmatrati sami sistem semafora i njegove granične vrijednosti, te procjenjivati da li je potrebna njegova korekcija. Vrtići će se posebno tretirati i o svakoj eventualnoj izmjeni u njihovom radu javnost će biti blagovremeno obaviještena”, naveli su iz Ministarstva prosvjete.

Kako su dodali, bez obzira na to što dio učenika nastavu prati u školama, Ministarstvo prosvjete je učenicima svih razreda osnovne i srednje škole obezbijedilo i snimljeni materijal za najveći broj predmeta, koji se od 1. oktobra emituje na TVCG2, i to 1,2,3, 4. i 5. razred osnovne škole; Uči doma 2 (MNE sport 2), i to 6,7,8. i 9. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole; Uči doma 3 (MNE sport 3), i to 2,3 i 4. razred srednje škole.