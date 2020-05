U novom domu Šomija Roganovića: Napisao bih autobiografiju da sam imao struju

Život je drama, kaže čuveni Šomi a ta rečenica kao da je stvorena za opisivanje šta se sve u protekla dva mjeseca izdešavalo ovom podgoričkom oriđinalu koji je za života postao živa legenda grada i omiljeni lik kog često sretnemo na ulicama.

Za sve nas koji smo odrastali uz emisije Zabjelo republike, čika Šomi je ostao prava urbana zvijezda. Sve njegove komšije i ljudi koji su makar jednom imali priliku da pričaju sa njim mogli su da osjete duh starih vremena i svega onoga što je Podgorica nekada njegovala. Doslovno, na sebi svoj sopstven način.

Tužno, ali istinito, priznaćete, ovakve gradske urbane legende često završe na margini. Dragan Roganović je pandemiju koronavirusa dočekao sam i bolestan u oronuloj porodičnoj kući, u sada već čuvenoj Skopskoj 63. Nakon pokrenute akcije, dobri ljudi su pomogli Šomiju. Tako mu je plaćen dug za struju, a kuća rekonstruisana.

Agencija za stanovanje Glavnog grada je dala skroman doprinos jedan dio kuće Šomijeve kuće osposobila za stanovanje.

“Nakon što su pojedine privatne kompanije izvršile zamjenu fasadne bravarije, mi smo u dogovoru sa Sašom Radovićem koji je pokrenuo cijelu ovu akciju, odlučili da upristojimo hodnik i dvije prostorije u kojima gospodin Roganović boravi. Izvršena je zamjena dijela elektro instalacija, puštena struja, prostorije su okrečene i biće saniran pod i postavljena nova podloga”, kazali su iz Agencije za CdM.

CdM se stoga uputio u posjetu-pravac kod Šomija. Sjedi na pragu kuće, pun priče kao što samo on zna.

“Evo sija sve, sve su sredili. Da nije bilo Saše Radovića ništa ti od ovoga ne bilo. Baš mu hvala”, kaže on.

I zaista je bilo tako. Radović, poznati novinar sa kojim je Šomi sarađivao tokom snimanja emisija Zabjelo republika, oglasio se na društvenim mrežama i odmah je sa svih strana počela da pristiž pomoć. Jer, jedan je Šomi.

“Očajno je ovo stanje u državi. Katastrofalno. Danas imaš ove bogataše i nas mučenike koji nemamo hleba da jedemo. Ne volim političare nikako. Ja volim bre da pričam sa intelektualcima. Zavladala je neka pohlepa nevjerovatna ali i ljubomora. Sad ja treba da budem ljubomoran na nekoga što ima dobro auto, zgodnu ženu i lijepu kuću”, kroz smijeh progovara Šomi.

U podgoričkim krugovima ostao je upamćen kao voditelj čuvenih radio emisija Alo Šomi. Omiljeni sagovornik-pa zna se, Vasilisa Radojević!

“Ooo ona je bila tako atraktivna, impozantna, kad prođe ulicom svi su se za njom okretali. Volio sam da pričam sa njom i ta emisija je bila mnogo slušana i ostala kao najbolja epizoda. Od glumica obožavam Dubravku Drakić i Maju Šarenac. Njih dvije mogu sve da glume”, tvrdi Šomi.

Svi u gradu znaju da je Šomi vatreni navijač Budućnosti i Dinama iz Zagreba. Takođe, i istančan muzički ukus krasi našeg Šomija. Samo Oliver Dragojević i Arsen Dedić. Od crnogorskih, razumljivo, Sergej Ćetković-bez premca.

“Volim i Kneza. Porasta’ sam mu s ocem”, dodaje Šomi.

Njegove čuvene poštapalice i uzrečice “Ovo nema niđe”, “A moram” stigle su i da se pojave ni manje, ni više nego u autobiografskim knjigama glumca Žarka Lauševića.

“Volim ja Žarka, dobar je momak a i glumac. I vazda je brate ima’ lijepe žene. Sve žene su mu bile zgodne”, odgovara u svom stilu Šomi.

Dok traju mjere zbog suzbijana pandemije Šomi provodi dane u svom dvorištu. Sad mu je glavna zanimacija zalivanje ruža.

“Aoo, da nemam đe kafu popit’, ovo bivalo nije. Prije neki dan sam ti samo do prodavnice otiša’ i kupio kilo banana. Donijeli mi pomoć od 125 eura, evo mi tu sve pare. Sad za sad mi ništa ne fali”, uvjerava Šomi i donosi kao dokaz kese pune namirnica.

Novac drži u pasošu, a tamo slika iz mladosti. Šomi atletičar sa nepunih 19 godina i to na stadionu Budućnosti. Kao atletičar je, kaže, stizao i do takmičenja u Beogradu.

Još ga izgleda drži sportski duh. Živ neće priznati da je od ičega bio bolestan. Jednostavno tvrdi, “uništava ga noćni život”.

“Kad su došli da me vide Sale i ostali bio sam iscrpljen. Po cijelu noć po kafanama, onda dođem kući, sam ođe u mrak legnem. Ništa i ne čujem, slabo šta. Odem u Berlin, do tri sata ujutru, popij, pa sjednem pored zvučnika a ona muzika bije. Više mi je i sve dosadilo, sve gledam iste face. Nema mi više drugova. Svi sa kojima sam se družio su ili pomrli ili su po inostranstvu. Pa me ponekad uhvati depresija. Al’ dobro, to je taj crmnički gen”, cijeni Šomi.

Pamti Šomi svaki datum i svaki događaj.

“Bili su sad i Titov rođendan i godišnjica bombardovanja Podgorice, čovječe. A danas je Dan borbe nad fašizmom. E za to ćeš da dobiješ ovu ružu od mene, što si došla da me posjetiš. Ma, moj život je, bre, drama. Zamisli što mi je jedan reka’ prije nekoliko godina, veli “Šomi, što ne napišeš knjigu o svom životu?” Čuš, ja bih je i napisa, no struje nemam”, kroz smijeh priča Šomi.

Savjet za omladinu?

“Sad bi se oženio da mogu, vjeruješ li mi? Samo se treba ženit i udavat. Sad svi nešto gledaju je li neko doktor nauka ili nije. Boli te uvo, bre, može da bude i mašinbravar iz Radoje Dakić, samo da nađeš srodnu dušu”, kaže on.

A i uhvatio me je malo nepripremljenu u istraživanju njegove biografije.

“Šta misliš, koliko imam godina?”

“Pa ne znam, možda 68”.

“79! Bi li vjerovala! 11. juna 1941. godine sam ti rođen, a samo mjesec dana nakon mog rođenja 13. jula na Virpazar puška zapucala. Kako sam sve datume poveza”, reče Šomi i smijeh se prolomi kroz njegovo prostrano dvorište u Maslinama.

Aleksandra Bošković