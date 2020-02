U ovim naseljima sjutra neće biti struje

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 11. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, crpna – Bioči, Ras i Podsić;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Vranića (ul. Đura Čagorovića), Pelev Brijeg i Petrovići;

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati – dio Donjih Kokota;

– u terminu od 09 do 13 sati: željeznička stanica – Golubovci, dio Mojanovića, Goričani i Beglaci.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Slap Zete, Viš, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje i Do Pješivački;

– u terminu od 08 do 15 sati – Iverak i Bandići.

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: ulica Grahovska, Ivanbegova, Obilića Poljane, Bogišin krš i dio Donjeg Kraja, ulica Njegoševa, Bajova, 13 Novembar, Novice Cerovića, Jovana Tomaševića,Nikole Lekića, Vojvode Boža, dio oko Pijace, naselje Medovina i naselje oko Bolnice

-u terminu od 11:00 do 13:30 sati: Donje Polje, Gruda, naselje oko Hotela Grand, Trg Kralja Nikole, Policija, Štamparija, Njegoševa, Petra Lubarde, Zmajeva, Vuka Mićunovića i dio Pod granicom

-u terminu od 12:00 do 14:30 sati: ulica Vuka Mićunovića, Šantićeva i Vojvode Batrića, Crna Gredam, Kruševo Ždrijelo, Opština, Njegoševa, Donje Polje, , Pod Granicom, Medovina. Studenski Dom, Fakultet Likovnih Umjetnosti, Vojvode Batrića, 5 Proleterske, Bajova i Vojvode Batrića

– u terminu od 08 do 17:30 sati – Zagrablje i Savatrans (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane;

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati – Grahovac i Nudo;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Spila i Prisoje;

– u terminu od 09 do 16 sati: Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Zlatna Strana, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina i Somina.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: područje gradskog jezgra, Pinješ, Meterizi, Stari grad, Pristan, Nova Mahala, Totoši, Bratica, Kruče, Krute, Valdanos, Gač, Pistula, Kolomza , Sveti Đorđe, Ulcinjsko Polje, Bulevar Teuta, Đerane, naselje oko komunolnog (naizmjenična isključenja u trajanju do 5 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 15:00: Zoganje, Lisna Bori i Sukobin.

Bar

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom i Đurmani;

– u terminu od 09 do 14 sati – dio naselja Polje u blizini duvanske.

Budva

– u terminu od 09 do 15 sati – naselje blizu Zeta filma i dio naselja pod magistralom (naizmjenična isključenja u trajanju do 40 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Babin Do, naselje oko Topliškog puta, dio naselja Rozino i dio Irskog naselja u Bečićima.

Kotor

– u terminu od 09 do 13: zgrade Jugopetrola, naselje između trećeg puta i magistrale, naselje ispod magistrale do Pomorskog fakulteta, Prčanj, Glavati, Čavori, Dub, Koložun, Mirac, Odže, Pelinovo, Nalježići, Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati – Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje – Rudeš, dio Taluma, Lukavica i Skakavac;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Kurikuće.

Plav

– u terminu od 09 do 12 sati: Završ, Bogajići, Jasenica, Gropa, Vojno Selo, Hakanje i Đurička Rijeka;

– u terminu od 12 do 14:30 sati: Novšiće, Pepići, Gornja Ržanica, Murino, Mašnica, Liješće, Velika, Naselje i dio sela Brtezojevica.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir;

– u terminu od 10 do 16 sati: Barice, Pavino Polje, Čokrlije, Bijeli Potok, Biokovac, Grab, Kičava, Grubješiči, Mahala, Krstače, Kovren, Gorice, Bliškovo, Stožer, Slatka, Vergaševići i Kovern;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Sela.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati – Gostilovina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati – Požnja.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 10.02. – 15.02: Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići i Romi;

Danilovgrad

– 10.02. – 15.02: Ržišta, Pješivački Do, repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Berane

10.02. – 15.02: Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje

10.02. – 15.02: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 10. februara do petka 15. februara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar

– Đurmani (10. i 11. februar);

– Bartula (12. – 15. februar).

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.