U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti.

U popodnevnim satima uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u sjevernim predjelima i planinskom zaleđu Boke.

Ujutru, na sjeveru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 10 do 23, najviša dnevna 23 do 36 stepeni.