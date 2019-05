U Crnoj Gori sjutra nas očekuje promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno kiša, ponegdje i pljuskovi i grmljavina.

U drugom dijelu dana i tokom noći pad temperature vazduha, u planinskim oblastima na sjeveru usloviće da kiša prelazi u susnježicu i snijeg.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, južnih smjerova, krajem dana i tokom noći sjeverni u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna 6 do 19 stepeni.