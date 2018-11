U Crnoj Gori sjutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina.

Krajem dana i tokom noći padavine će oslabiti.

Vjetar umjeren do jak, prijepodne na udare i veoma jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha 4 do 16, najviša dnevna 7 do 19 stepeni.