U sedmom se uči hemija iz osmog: Novi udžbenik još u pripremi

Novi nastavni plan za osnovnu školu primjenjuje se od početka ove školske godine, a kako su novi predmetni programi usvojeni u julu, nijesu mogli da budu izrađeni i štampani novi udžbenici pa se koriste stari, koji su u velikom broju slučajeva relevantni za nesmetanu realizaciju nastave, rekao je za Pobjedu načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo Radoje Novović.

Pojedini roditelji požalili su se ovom listu da im nije jasno zašto đaci sedmog razreda uče hemiju iz knjige za osmi razred, te se pitaju iz kojeg udžbenika uče đaci koji su u osmom razredu. Novović je podsjetio da se po starom nastavnom planu hernija izučavala od osmog do devetog razreda, a da je sada usvojeno da to bude od sedmog do devetog razreda.

“Pošto je to isti sadržaj, onda se može koristiti udžbenik hemije za osmi razred. Za sljedeću školsku godinu će biti izrađeni novi udžbenici i to je u ingerenciji Zavoda za udžbenike”, kazao je on.

Sedmaci, kako je pojašnjeno, sa đacima osmog razreda dijele gradivo iz istog udžbenika. Novović je objasnio da đaci sedmog razreda, takođe, koriste udžbenik iz geografije za šesti razred. Po starom nastavnom planu, rekao je on, geografija se izučavala od šestog do devetog razreda, ali je po novom propisano da se izučava od sedmog.

“Kako je početni program u starom i novom planu isti, ili u velikoj mjeri sličan, onda se po toj logici može koristiti udžbenik koji je korišćen u starom planu, a to je udžbenik za geografiju za šesti razred”, rekao je on.

Nedavno je iz Prosvjetne zajednice Crne Gore u više navrata saopštavano da postoji konfuzija oko primjene reforme u osnovnim školama, te da, između ostalog, nastavnici nijesu pripremljeni za realizaciju nastavnog plana.

Iz Zavoda za školstvo tada je odgovoreno da je potpuno prirodno i očekivano da se, kad se sprovode sveobuhvatni reformski koraci u dijelu nastavnog plana i programa, kod određenog dijela prosvjetnih radnika, jave određene nedoumice.

Rekli su, međutim, da o njima ,,možemo govoriti na individualnom nivou, a ne kao nečemu što je problem najvećeg dijela zaposlenih”.

Stručnjaci Zavoda za školstvo, kako su naveli, obilazi škole da bi na terenu dobili informacije o tome kako teče primjena novih rješenja. Dileme o kojima se govori, pojasnili su oni, nijesu reforma, već se tiču samo jednog njenog dijela, odnosno, prije svega, nastavnog plana za osnovno obrazovanje. Reforma je, prema njihovim riječima, mnogo širi pojam, jer obuhvata sve izmjene od predškolskog do visokog obrazovanja