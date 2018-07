U srijedu sunčano i toplije, do 33 stepena

U Crnoj Gori će sjutra biti pretežno sunčano i toplije, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo, saopšteno je iz Hidro-meteorološkog zavoda.

Na sjeveru tokom jutra, po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 8 do 21, najviša dnevna 22 do 33 stepena.

U Glavnom gradu biće sunčano i toplije, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren i promjenljiv.

Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna oko 33 stepena.