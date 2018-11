Danas je u Starom Baru obilježen završetak radova na sanaciji crkve Svete Katarine, koja je zbog svojih izuzetnih kulturnih vrijednosti zakonom zastićena i ima status kulturnog dobra od 1957. godine. Na svečanosti su govorili: ministar kulture Aleksandar Bogdanović, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i arheolog Mladen Zagarčanin.

“U vremenu u kojem živimo, u kom su zahvaljujući razvoju nauke i tehnike gotovo sve arhitektonske zamisli postale ostvarive, otvaraju se i veće mogućnosti za rekonstrukciju i zaštitu graditeljskih dostignuća iz prošlih epoha. To je razlog više koji nas obavezuje da budućim generacijama olakšamo bolji uvid u prošlost, obnavljajući i štiteći djela nekadašnjih neimara i umjetnika. Jer, vidljiva prošlost jeste osnovni preduslov za dijalog koji se u svakoj ozbiljnoj kulturi mora odvijati između savremenosti i istorije, čime se stabilizuje i čuva identitet i autentičnost te kulture. Na tom planu, pred Crnom Gorom stoje posebni izazovi, jer njena prošlost, obilježena prožimanjem različitih kultura, jeste prostor koji i mnogo razvijenijim društvima može da posluži kao primjer multikulturalnosti i skladnog suživota različitosti. Jedno takvo svjedočanstvo kulturnih preplitanja predstavlja upravo Stari Bar, prostor koji kroz svoje viševjekovno postojanje, oličeno u jedinstvenoj arhitekturi, jeste reprezentativni primjera simbioze stilova koji su se smjenjivali na ovim prostorima. Kulturni slojevi koji se očitavaju u materijalnim ostacima od praistorisjkih vremena do kasnog XIX vijeka, specifični su upravo po pripadnosti različitim graditeljskim i umjetničkim stilovima i koncepcijama – od romaničkih, gotičkih, renesansnih, do balkansko-orjentalnih. Ostaci fresko-živopisa, fragmentarno očuvani, takođe, pokazuju prisustvo različitih škola i uticaja na ovom području, od grčkih majstora, do zapadnjačkih i balkansko-orjentalnih uticaja”, istakao je Bogdanović.

“Sve to je uticalo da Stari Bar bude izabran za reprezentativnu Tentativnu listu Svjetske baštine UNESCO, čime je otpočeo dugotrajan i značajan proces adekvatne valorizacije, zaštite i očuvanja njegovih izuzetnih vrijednosti. Znamo da su za nesmetanu realizaciju tih poslova neophodna i značajna sredstva, pa je tako od perioda donošenja prvog Programa zaštite 2012. godine, Ministarstvo kulture bilo nosilac posla, finansiralo i sufinansiralo brojne projekate iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara sa teritorije opštine Bar. Jedan od najznačajniji svakako jeste sanacija crkve Svete Katarine u Starom gradu, čijoj realizaciji danas svjedočimo, a koja pokazuje da ulaganje u kulturnu baštinu pored elemenata ekonomske održivosti, predstavlja i jednu od osnovnih obaveza savremenih generacija. Crkva Svete Katarine čija substruktura potiče iz 12. ili 13. vijeka, karakteristična je po sublimaciji stilova: zidovi i srpasti lukovi građeni su u doba romanske tradicije, dok prelomljeni svodovi i lukovi svjedoče o uticaju gotike. Sve navedeno doprinosi da ona danas predstavlja jedno od najznačajnijih kulturnih dobara Starog Bara, prostora koji zahvaljujući službi zaštite nastavlja da živi, te predstavlja svojevrsni muzej arhitekture na otvorenom”, dodao je Bogdanović.

“Stari Bar je kultura raskrsnica kultura istoka i zapada. Crkva Svete Katarine je jedan od najznačajnijih primjera sakralnog graditeljstva na zetskom primorju 14.vijeka i ako njene skromne dimenzije nemaju primarnu prepoznatljivost ona svojom formom i neobičnim položajem prevazilazi arhitekturu svog doba i uvrštava se u sam vrh sličnih zdanja unutar istorije zapadnoevropske arhitekture tog doba”, istakao je Raičević.

Sanaciju crkve Svete Katarine finansirali su Ministarstvo kulture i Centar za kulturu Bar.