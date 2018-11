U subotu oblačno i vjetrovito

U južnim i centralnim predjelima vrijeme će u subotu biti malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na sjeveru umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo.

Duvaće sjeverni vjetar povremeno umjeren do jak, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje na udare i veoma jak, najavljuju iz Zavoda za hidrometeorologiju.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -5 do 10, a najviša dnevna od 1 do 16 stepeni.

I u Podgorici će biti malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar će biti sjeveroistočni, povremeno umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 6, a najviša dnevna do 15 stepeni.