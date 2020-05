U susret Danu nezavisnosti Podgorica ukrašena državnim zastavama

Povodom proslave 21. maja – Dana nezavisnosti Crne Gore radnici gradskog preduzeća Komunalne usluge postavili su državne zastave na gotovo svim bulevarima, mostovima i gradskim saobraćajnicama u Podgorici, saopšteno je iz PG biroa.

Crna Gora ove godine obilježava 14 godina od obnove nezavisnosti, a tim povodom državnim zastavama ukrašeni su: Bulevar Ivana Crnojevića, most Milenijum, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Bulevar Džordža Vašingtona, Moskovska ulica, Ulica Slobode, Bulevar revolucije, Ulica kralja Nikole, most Union bridge, Bulevar Crnogorskih serdara, Bulevar Srđana Aleksića, Ulica Stanka Dragojevića, Ulica 13. Jula, Bulevar 21. maj , Bulevar Zetskih vladara (od kružnog toka na Zabjelu do skretanja za Aerodrom i od kružnog toka u Mojanovićima do spomenika u Golubovcima), Bulevar Vilija Branta.