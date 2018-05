Ujak Adolfa Hitlera 1931. postavio ploču na budvanske zidine

I dok konačno priča o spornim bilbordima u Budvi ne dobije epilog, predsjednik žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, slikar Rajko Todorović Todor gostujući u “Živoj istini” ukazuje na važne istorijske činjenice, koje pojedini hoće pošto-poto da ospore.

“Ta ploča na budvanske zidine postavljena je 1931. godine. Ban Krulj koji je proglašen počasnim građaninom Budve je postavio tu ploču. Ban Krulj je, inače rođeni ujak Adolfa Hitlera, njegovo djelo je najprimitivniji rasizam. Ja pozivam građane da pročitaju samo naslove djela tog čovjeka.”

Todorović u „Živoj istini“ govori o crnogorskom identitetu, zašto smo društvo u kojem se i dalje nipodaštava istorijski, kulturni identitet Crne Gore, ko – po njegovom mišljenju – kuje takve planove, zašto institucije ostaju nijeme…

Rajko Todorović Todor smatra da su u Crnoj Gori zaštićeni svi, osim – Crnogoraca.

Olako se i bez kazne može rušiti kulturno nasljeđe, identitet, stvarati novi… Objašnjava kako se došlo do situacije da se gotovo svaka priča o čuvanju crnogorskog, pretvori u navodno širenje podjela, zamjenu teza, prećutkivanje suštinskih pitanja…

“Zato su krive i neke političke strukture, nereagovanje države Crne Gore, slabost njenih institucija, nesvijest njihova zašto su oni tu i šta treba da rade.”

Demokratsko je pitanje, kaže Todorović, i osuda nekog. Rijetke su zemlje u kojima bi se dozvolile slične situacije…

“Žarište toga je Srpska crkva u Crnoj Gori. SPC to radi sistematski, i to radi gotovo stotinu godina. Za to ima ogroman novac.Manastir Ostrog je jedan od najbogatijih manastira uopšte. Neka neko izračuna, godišnje prihoduje između 20, 30, 50 miliona, koliko je to samo za 100 godina…?”

Odgovarajući na pitanje da li su glasnije adrese uspjele da utjeraju strah u kosti mnogima kojima je stalo do Crne Gore, ali koji ćute, Todorović je jasan.

“Ako država nastavi ovako, plašim se da smo krenuli u zlo, jer ja dobro poznajem Crnogorce. Doći će do samoorganizovanja Crnogoraca da se brane, a onda je sve moguće.”

Todorovićeva nedavna izjava da dokazani neprijatelji Crne Gore ne mogu dobiti Trinaestojulsku nagradu izazvala je veliku polemiku u javnosti.