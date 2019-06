Uslovi za vožnju dobri, radovi na više dionica

U Crnoj Gori su danas vremenski uslovi za vožnju povoljni, kolovozi su suvi, vidljivost je dobra. Na putevima na kojima su u toku radovi na rekonstrukciji ili sanaciji izmijenjen je režim vožnje, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore.

Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Ulcinj-Krute doći ce do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 08.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00 sati.

Na magistralnom putu Trubjela-Vilusi u toku su radovi na rekonstrukciji puta zbog čega se saobraćaj obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00 svakog dana osim nedelje. Van ovih termina saobraćaj se na mjestima izvođenja radova obavlja jednom trakom naizmjenično.

Do 20. juna zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Meljestak na magistralnom putu Podgorica-Kolašin odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Na toj dionici saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom .

Na magistralnom putu Petrovac-Podgorica zbog sanacije kolovoza u periodu od 13. do 22. Juna u terminu od 07.00 do 19.00 sati dolazice do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Zbog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnom putu Petrovac-Bar-Ulcinj u periodu od 14. do 20. juna doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 07.00 do 19.00 sati.

Na magistralnom putu Barski most-Ribarevine, na dionici obilaznica Bijelo Polje-Ribarevine promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolaziće i do povremih obvustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Na magistralnim i regionalnim putevima u zemlji u periodu od 20.maja do 20. juna izvodiće se radovi na ugradnji indukativnih petlji u asfaltnim slojevima zbog čega će doći do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

U periodu od 13. juna do 12. jula zbog obavljanja geotehničkih istražnih radova na regionalnom putu Stjenice-Trpezi doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a četiri lakše povrijeđene.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima neprekidno 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 i 063239987.