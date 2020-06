Mugoša: Ovo je povratak unazad, virus je tu, moramo poštovati mjere

Direktor Instituta za javno zdravje Boban Mugoša danas je na konferenciji za medije Nacionalnog koordinacionog tijela kazao da su na nivou zemlje su preduzete mjere koje trebaju da spriječe širenje koronavirusa.

“Ovo je povratak unazad. Prvi talas prošao uspješno. Kako je bilo očekivano, došlo do opuštanja. Bez obzira na sva upozorenja, vjerovanje da će nas virus običi je preovladalo. Došlo do opuštanja i da je jedan određeni broj ljudi neogdovorno otišao u područja gdje je velika koncentracija ljudi i gdje je bilo za očekivati da će doći do inficiranja. U početku bilo 95 odto importovanih, sada već imamo lokalnu transmisiju”, istakao je on.

Prema njegovim riječlima, zadatak je da obuzdamo širenje virusa u situaciji kada Crna Gora želi da se otvori.

“Ekonomija mora da se pokrene. Moramoprihvatiti da se granice otvaraju, ali sa odgovornošću”, istakao je direktor IJZ.

Mugoša ne sumnja da će borba biti uspješna i da će građani prihvatiti dio odgovornosti jer nam je to jedina šansa da ga kontrolišemo.

“Virus je tu, sa nama i biće tu. To zahtijeva da poštujemo sve mjere koje smo propisali. Građani moraju držati distancu, treba da vode računa o higijeni ruku i prostora a gdje je propisano da nose maske”, jasan je Mugoša.

Zadatak da obuzdamo širenje virusa posebno u opštinama gdje imamo veliki potencijal širenja.

“Molim građane Crne Gore da poštujemo mejre i vodimo računa”, jasan je bio Mugoša.

Doktor Saša Radović, direktor Instituta za bolesti djece, danas je istakao da treba da težimo tome da budemo corona free zemlja.

“Malo nam treba da postignemo dobar efekat po zdravlje stanovništva”, jasan je on.

Mugoša se nada da će doći do usporavanja širenja infekcije i njenog zaustavljanja.

“Imali smo saulešžća, sahrane i svadbe, uz importovane slučajeve, pa je brzo došlo do širenja infekcije. Sve što preduzimamo sa gradskim vlastiuma, nadam se da ćemo kontrolisati situaciju i da će doći do usporovanja širenja virusa”, poručio je doktor Mugoša.